Можливість утеплити свій будинок: у Тернополі діє нова програма

Найактивніші ОСББ Тернополя можуть отримати цього року державний грант на термомодернізацію за програмою «Енергодім».

Дана програма дозволить провести у їхніх будинках роботи на умовах співфінансування з державою. Згідно цієї програми, 70% витрат на проведення робіт покривається за кошти державного бюджету, ще 10% – надасть міська рада і лише 20 % погасять самі учасники ОСББ.

У рамках цієї програми «Енергодім» можна проводити утеплення фасаду та даху, заміну вікон, оновлення освітлення, реконструкцію системи опалення та інші роботи.

Щоб взяти участь у цій програмі, звертайтеся в управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, вул. Коперника1/209, або за контактами: 52 58 33.