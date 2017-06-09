Чия коза стала кращою на Тернопільщині

Оргкомітет фестивалю Коза-Фест визначив переможця конкурсу ідей для встановлення скульптури кози. Ним став скульптор Дмитро Пилип’як, автор багатьох скульптурних композицій у Тернополі та інших містах.

Нещодавно грошова винагорода і грамота-подяка були передані переможцю.

Макет скульптури переможця вже також переданий в руки народних умільців, які виготовляють скульптуру в натуральний розмір.

Думаємо, що фантазія майстрів також надасть свого шарму цьому проекту і скульптура стане родзинкою Козови. Дуже хочемо встигнути до Коза-Фесту, який, нагадаємо ще раз, відбудеться 13 серпня, – кажуть організатори.