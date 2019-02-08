На Тернопільщині людей незаконно утримували в псевдореабілітаційному центрі, та ще й брали за це до 30 тисяч гривень на місяць

Колегія суддів розглянула апеляційні скарги прокурора прокуратури Тернопільської області та захисників підозрюваних Ярослава О. та Дениса Ш. на ухвали слідчих суддів Тернопільського міськрайонного суду від 28 грудня 2018 року щодо продовження запобіжних заходів у кримінальному провадженні відносно Ярослава О., Дениса Ш., Дениса К., Романа Д.

Даними ухвалами Ярослава О. та Дениса Ш. звільнено з-під варти та поміщено під цілодобовий домашній арешт. Іншим двом учасникам злочинної групи, які виконували в ній керівні функції, відмовлено у зміні запобіжного заходу та продовжено строк їх тримання під вартою.

Розглянувши подані апеляційні скарги, колегія суддів погодилась із рішеннями слідчих суддів та залишила їх без змін.

Варто зазначити, що досудовим слідством Ярослав О., Денис Ш., Денис К., Роман Д. обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.3 ст. 146 КК України (викрадення людей та незаконне позбавлення їх волі, вчинені організованою групою протягом тривалого часу з корисливих мотивів щодо більше двох осіб) та ч.4 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене організованою групою повторно).

Так, за даними досудового розслідування, особи, яким пред’явлено підозру у цьому кримінальному провадженні, діючи як учасники організованої групи відповідно до наперед розробленого та погодженого плану, шляхом введення осіб, а також їх родичів в оману, під приводом лікування від наркотичної, алкогольної залежності та ігроманії, здійснювали пошук осіб, яким необхідне лікування від вищезазначених залежностей, поміщали їх у заздалегідь пристосовані приміщення, де незаконно утримували проти їх волі з метою заволодіння чужими коштами, шляхом обману під виглядом надання платних послуг по лікуванню від наркотичної, алкогольної залежності та ігроманії.

Прес-служба Тернопільського апеляційного суду

Поділіться:











загрузка...