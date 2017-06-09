На Тернопільщині масово викрадають велосипеди

Щодня працівники поліції реєструють звернення громадян, які потерпають від рук крадіїв. На теренах області промишляють любителі чужих двоколісників.

Впродовж доби до поліції звернулось троє мешканців Тернопільської області. Людей не врятував ні навісний замок, ні під’їзд, ні підвальне приміщенні.

Як наслідок – чотири велосипеди зникло. Загальна сума завданих збитків краяни оцінили в дев’ятнадцять тисяч гривень.

За фактами крадіжок відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Правоохоронці звертаються до жителів краю, зберігайте ваші велобайки в надійно захищених приміщеннях. Під’їзд – це місце, звідки крадіям найлегше винести цінну річ. Як показує досвід, всі двоколісники, залишені на сходовій клітці багатоповерхівок, безслідно зникають. Тернополяни так би мовити економлять час, аби не заносити свої велосипеди до помешкання, і втрачають їх.