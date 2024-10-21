20:43 | 21.10.2024
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У Тернополі біля студентського гуртожитку помер 60-річний працівник університету

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Біля першого студентського гуртожитку ЗУНУ в Тернополі раптово помер 60-річний працівник університету. Причини смерті з’ясовуються, медики намагалися врятувати чоловіка, але безуспішно.

У Тернополі біля першого студентського гуртожитку помер 60 річний працівник Західноукраїнського національного університету (ЗУНУ), причини смерті зʼясовуються. Про це розповіли журналісту УНН в поліції Тернополя.

“Сьогодні біля ЗУНУ помер працівник університету, йому було 60 років. Скоріше за все, він помер раптово, після розтину будуть знати точно, від чого він помер”, – розповіли у поліції Тернополя.

За словами очевидців, медики намагались врятувати чоловіка, але це не вдалось.

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