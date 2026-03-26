Перша в області: бактеріологічна лабораторія Тернополя офіційно підтверджена міжнародними стандартами

Клініко-діагностична лабораторія Тернопільської обласної клінічної лікарні успішно пройшла процедуру розширення сфери дії сертифіката ISO 15189:2022. Тепер до акредитованих напрямків лабораторії, окрім біохімічних і імунохімічних, додано бактеріологічний підрозділ, що гарантує міжнародний рівень діагностики для кожного пацієнта, повідомляють у медичному закладі.

Підготовка до акредитації тривала близько року. За словами фахівців лабораторії, високі стандарти роботи дотримувалися вже давно, але тепер це офіційно підтверджено міжнародною комісією.

– «Отримання цієї акредитації про компетентність – це про рівень довіри. Ми працюємо за максимальними стандартами, і наша робота якісна та відповідає міжнародним вимогам», – зазначає лікар-бактеріолог Наталя Красій.

Отримання міжнародної акредитації важливе для пацієнтів, оскільки точність лабораторних результатів є основою правильного діагнозу та ефективного лікування, особливо у випадках полірезистентних штамів бактерій.

– «Ми можемо точно підказати лікареві, які антибіотики будуть найбільш ефективними для пацієнта. Це важливо навіть з економічної точки зору, адже пацієнт проведе у стаціонарі менше часу», – додає лікар-бактеріолог Олена Покришко.

Лабораторія оснащена сучасним обладнанням, що дозволяє проводити дослідження на високому професійному рівні. У підготовці до акредитації лабораторії допомагала міжнародна організація ICAP (США).

Варто зазначити, що це перша клінічна лабораторія у Тернопільській області, яка отримала такий сертифікат. Це не лише професійне досягнення колективу, а й важливий крок для розвитку лабораторної діагностики в регіоні та підвищення якості медичної допомоги для пацієнтів.