З понеділка у Тернополі учні 5-11 класів навчатимуться дистанційно, 1-4 класів – в школи

З понеділка, 5 квітня, учні 1-4 класів тернопільських закладів загальної середньої освіти навчатимуться очно у приміщеннях школи, а школярі 5-11 класів – з використанням технологій дистанційного навчання (онлайн).

Відповідно до рішення міського штабу, забезпечити роботу закладів та організувати освітній процес в режимі дистанційного навчання необхідно і керівникам закладів позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти.

Додамо, станом на початок квітня ситуація із захворюваністю на COVID-19 в закладах освіти Тернопільської громади контрольована і стабільна. На дистанційному навчанні перебувають 13 класів, на COVID-19 хворіє 104 педагоги та 58 учнів.