На Тернопільщині загинув чоловік через дурний спір з товаришами

Шумчанин врятував від утоплення пенсіонерку, а через кілька годин вода забрала його життя.

Нещастя трапилося 22 травня. За словами Інни Могили, начальника Шумського слідчого відділення, о 10:30 на лінію “102” надійшло повідомлення від лікаря про те, що бригада швидкої допомоги привезла жінку, 1958 року народження, з переохолодженням. Її госпіталізували в реанімаційне відділення.

При виїзді групи реагування патрульної поліції стало відомо, що пенсіонерка, набираючи воду у криниці, послизнулася та впала у воду з п’ятиметрової висоти. Саме в цей момент повз помешкання жінки проходив житель Шумська, який приїхав у гості до родичів. Чоловік почув шум з криниці, а коли підійшов ближче, то побачив там пенсіонерку. Шумчанин покликав на допомогу сусідів, вони й викликали рятувальників, поліцію та швидку. Проте ще до приїзду усіх екстрених служб, юнак разом з товаришами витягнув потерпілу.

Проте, каже Інна Могила, о 19:40 надійшло ще одне повідомлення від медиків. У річці втопився чоловік. Нещасний випадок трапився саме з шумчанином, який кілька годин перед тим з криниці витягнув жінку.

За словами очевидців, молодик посперечався з друзями про те, що перепливе став. На середині водойми товариші помітили, що хлопець почав тонути. Вони кинулися йому допомогти, але не встигли. Вода забрала життя тридцятидвохлітнього жителя Шумська.

Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 частина 1 ККУ з кваліфікацією “нещасний випадок”.