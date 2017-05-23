На Тернопільщині знайшли величезну авіабомбу (фотофакт)

18 травня, групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення було проведено роботи по вилученню та знищенню авіабомби ФАБ-250 часів Другої Світової війни, яка була виявлена на полі поблизу с. Плісняни Зборівського району.

Аварійно-рятувальний загін вкотре застерігає населення про обережне поводження з невідомими та вибухонебезпечними предметами. У разі виявлення вибухонебезпечних або інших предметів звертайтеся за номером 101.