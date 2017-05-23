Лідер обласного чемпіонату зазнає поразки

На минулому тижні відбулися чергові матчі чемпіонату Тернопільської області з футболу у вищій і першій ліга. Вони показали, що боротьба за нагороди буде непростою.

У центральному матчі 4-го туру в вищій лізі у Бережанах одноособовий лідер, місцевий ФК, зустрічався з чортківським «Кристалом». Для останнього цей поєдинок був стартовим у чемпіонаті. А все через те, що команді з Чорткова довго не вдавалося розпочати змагання, бо вона, щоправда, під іншою назвою (ФК «Чортків-Педуніверситет»), але у тому ж складі бере участь в аматорському чемпіонаті України. А також більшість її гравців ще й захищають честь Тернопільщини в студентській футбольній лізі. Долю матчу рівних суперників вирішив єдиний гол, забитий на початку другого тайму. Після обрізки оборонця ФК «Бережани» відбувся перевід м’яча з лівого краю атаки на правий і Іван Когут у дотик переправив м’яча у дальній кут воріт. Господарі наприкінці матчу могли зрівняти рахунок, але воротар чортківчан Іван Магас ціною вилучення вимушено пішов на фол останньої надії, щоб врятувати свою команду. Оскільки замін уже не було, то в рамку став польовий гравець Василь Чорний. Після подачі зі штрафного відбувся удар, але м’яч пройшов повз ворота.

ФК «Бережани» – ФСК «Кристал» (Чортків) – 0:1 (І. Когут, 50).

«Прогрес» (Заліщики) – «Агрон-ОТГ» (В. Гаї) – 2:1 (В. Леськів, 2, В. Токарчук, 38 – Р. Мельник, 75, з пен.).

«ДСО-Поділля» (Тернопільський район) – ФК «Кременець-Академія» – 5:1 (П. Скобляк, 25, Ю. Сорочан, 32, 43, 54, В. Білик, 77 – В. Чипіжук, 90+3).

«Колос» (Зборів) – ФК «Козова» – 2:1 (В. Турчак, 8, І. Козелко, 72 – П. Данилюк, 60).

Турнірна таблиця. Вища ліга

№ Команди І В Н П М’ячі О 1 ФК “Бережани” 4 3 0 1 7:1 9 2 “Прогрес” (Заліщики) 4 2 1 1 7:3 7 3 “Колос” (Зборів) 4 2 1 1 5:5 7 4 “ДСО-Поділля” 3 2 0 1 9:3 6 5 “Агрон-ОТГ” (В. Гаї) 3 2 0 1 9:5 6 6 “Кристал” (Чортків) 1 1 0 0 1:0 3 7 ФК “Кременець-Академія” 3 0 0 3 3:12 0 8 ФК “Козова” 4 0 0 4 2:14 0

Перша ліга. 5–й тур та пропущені матчі 1-го туру: ФК «Трибухівці» – ФК «Збараж» – 1:1 (М. Юристий – Б. Аджей, 23), ФК «Скалат» – ФК «Копичинці» – 0:1 (Р. Клак, 82), ФК «Грабовець» – «Збруч» (Підволочиськ) – 0:6 (Т. Бутковський, 15, а/г), Д. Познанський, 20, 55, 81, Н. Мазур, 48, М. Николайчук, 64), ФК «Скалат» – ФК «Грабовець» – 0:2 (Р. Чиряк, 34, 75), «Нива» (Теребовля) – ФК «Тернопіль-Педліцей» – 6:3 (М. Штанкевич, 47, О. Боженко, 49, 79, 82, І. Сороцький, 59, 85 – Д. Параїл, 16, Н. Пророчук, 35, Ю. Савка, 90+1).

Турнірна таблиця. Перша ліга