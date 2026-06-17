87 гривень за кубометр води: у Тернополі оновлений тариф може почати діяти вже з 1 липня

У Тернополі відбулися громадські обговорення проєкту рішення щодо перегляду тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Захід пройшов у залі Українського Дому «Перемога» за участю представників КП «Тернопільводоканал», міської влади та громадськості.

Як пояснив начальник планово-економічного відділу підприємства Володимир Водовіз, необхідність коригування тарифів пов’язана зі значним зростанням витрат на електроенергію, пальне, реагенти для очищення води та інші складові собівартості послуг.

Директор КП «Тернопільводоканал» Володимир Кузьма зазначив, що тариф для населення залишається економічно необґрунтованим ще з довоєнного періоду. За його словами, чинні тарифи для населення та юридичних осіб наразі покривають менше 70% фактичної вартості послуг водопостачання та водовідведення.

Через це підприємство стикається з фінансовими труднощами. Зокрема, станом на червень заборгованість водоканалу перед Міністерством фінансів України сягнула 340 мільйонів гривень. Також підприємство має проблеми з фінансуванням модернізаційних проєктів та виконанням зобов’язань перед постачальниками електроенергії.

Окремою проблемою залишається кадровий дефіцит. За словами керівника підприємства, рівень заробітної плати у водоканалі є неконкурентним, що призводить до відтоку працівників та нестачі спеціалістів. Ремонтні бригади нині недоукомплектовані на 30–40%.

Під час обговорення також нагадали, що з березня 2026 року повноваження щодо встановлення тарифів для великих водоканалів на період воєнного стану передані органам місцевого самоврядування.

Раніше оприлюднений проєкт рішення передбачав встановлення тарифу на рівні 98,59 гривні за кубічний метр. Водночас робоча група, створена за ініціативи Тернопільської міської ради, наразі опрацьовує можливість його зменшення до 87,34 гривні за кубометр, щоб знизити навантаження на споживачів.

Крім того, найближчим часом мають оприлюднити висновки аудиторів щодо правильності розрахунків нового тарифу.

Очікується, що оновлений тариф може почати діяти вже з 1 липня 2026 року після ухвалення відповідного рішення виконавчим комітетом.

У міській раді наголошують, що для соціально вразливих категорій населення продовжують діяти субсидії та пільги. Також за дорученням міського голови розробляють окрему програму підтримки жителів громади, які не мають права на субсидії, але потребують допомоги через зростання вартості комунальних послуг.