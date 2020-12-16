Продавець військового обладнання в Росію отримає 4 млн грн від Тернопільської облради

Комунальна установа Тернопільської обласної ради «База спеціального медичного постачання» замовила системи зберігання медичного кисню для двох міських лікарень. Угоду уклали з ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Кріопром» на загальну суму 4,12 млн грн.

За умовами контрактів, обладнання встановлять в Тернопільську комунальну міську лікарню та Тернопільську університетську лікарню. Це однакові системи, кожна з яких коштуватиме 2,06 млн грн.

Система зберігання медичного кисню складатиметься із газифікатора ГХК-8, у якому може зберігатись до 8 тисяч літрів кисню. А також арматурної шафи і комплекту монтажних частин. Поставлять товар після 100% передоплати впродовж 45 днів після перерахунку грошей.

Про замовника

«База спеціального медичного постачання» здійснює централізовані закупівлі для медичних закладів області. Наприклад у квітні, на початку пандемії Covid-19, підписала договір з ТОВ «Медгарант» на 10 апаратів штучної вентиляції легень за понад 9 млн грн. Але через два місяці його розірвала через те, що постачальник не зміг їх поставити. Гроші за апарати не сплачували.

Про постачальника

ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Кріопром» зареєстрована в смт. Авангард (Одеська область), а його власниками є одесити: Марія та Ігор Кириченки та Андрій Воронов. Згідно з інформацією на сайті компанії, фірма спеціалізується на виробництві кріогенних насосів та газового обладнання, а також пропонує медичний кисень власного виробництва. Щоправда, фірма відсутня у переліку ліцензіатів, які мають ліцензію на виробництво кисню медичного в Україні.

З початку року фірма підписала 44 договори з бюджетними замовниками на загальну суму у 6,4 млн грн.

«Кріопром» фігурує у кримінальному провадженні щодо торгівлі військовою технікою з Російською Федерацією. За матеріалами слідства, ТОВ «ВКФ «Кріопром» організувало виробництво насосного обладнання, яке є складовою військової техніки та використовується в установках аеродромно-технічного забезпечення польотів дальньої та середньої авіації.

При експорті у РФ фірма не вказувала у митній документації насоси, які використовуються у військовій техніці. Під виглядом цивільного обладнання фірма нібито передавала його пов’язаним російським підприємствам «Кріокомплект» і «Проект плюс», які в свою чергу здійснювали поставки для військових підприємств РФ.

Ще у липні юристи «Кріопром» намагались закрити кримінальне провадження через закінчення строку давності досудового розслідування, однак у позові відмовили, оскільки ухвалою суд продовжив розслідування до листопада 2020 року.

Але до листопада слідчі так і не змогли завершити розслідування і намагались продовжити термін досудового слідства ще до 20 травня 2021 року. Суд відмовив у продовженні розгляду справи, оскільки слідчі СБУ звернулись з цим в останній день завершення попереднього терміну, а за законодавством мали це зробити не пізніше ніж за 5 днів до його завершення. Крім того, вони не представили в суді жодних слідчих дій, які проводили за попередні 18 місяців.