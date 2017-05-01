У Чорткові визначна подія – визначна подія. Вперше встановлено пам’ятник не українцю

«У нашому європейському Чорткові визначна подія. Вперше у нашому місті встановлено пам’ятник не українцю, а відомому австрійському, німецькому, чортківському письменнику, новелісту, публіцисту Карлу Емілю Францозу.

Карл дуже любив Чортків, в своїх описах він говорив про унікальність нашого міста, про його багатонаціональність і дружні відносинами між всіма людьми, які тут жили. Цей пам’ятник – це велика частинка історії в нашому житті і я думаю, що від сьогодні ми ще раз відкриємо наш європейський шлях України і Чорткова в літературному сенсі.

Знаковим є і місце, де віднині стоятиме пам’ятник – це найстаріша частина нашого міста. Тому, я впевнений, що подорожуючі обов’язково зупиняться тут, вклоняться визначній особистості, яка заслужила такої шани»,- сказав міський голова Володимр Шматько під час урочистої церемонії відкриття пам’ятника погруддя Карлу Емілю Францозу.

Також Володимир Петрович щиро подякував ініціаторам встановлення пам’ятника, а саме: громадській організації “Гельсінська ініціатива – 21», авторам проекту «Буковинсько-Галицький літературний маршрут» пані Гельді фон Льовеніх (Берлін), професору Петру Рихло (Чернівці), Уряду Федеративної Республіки Німеччина за благодійний внесок коштів й усім, хто долучився до встановлення пам’ятника.

Завдяки грантовим коштам і співфінансуванні міської ради відтепер історична спадщина Чорткова поповнилась ще одним яскравим свідченням українців – стояти в обороні загальнолюдських цінностей.

Право урочистого відкриття пам’ятника було надано міському голові Володимиру Шматьку та пані Гельді фон Льовеніх.

Пані Гельда звертаючись до присутніх сказала, що вона щиро радіє з того, що присутня на такому важливому заході: «Ми вшановуємо сьогодні німецько-єврейського письменника, який народився у цьому місті і оспівав це місто. Я дуже вдячна вам за те, що я сьогодні тут і переживаю разом з вами цю історичну подію. Але я знаю також про сучасне важке становище України. Про те, що на Сході країни йде війна і українці героїчно захищають свою землю. Я дуже сподіваюсь, що майбутнє для України буде світлим. Я щиро бажаю місту Чорткову всього найкращого і мирного європейського розвитку».

Про життя та творчість видатного письменника розповів доктор філологічних наук, професор кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Чернівецького Національного університету Петро Рихло.

Зокрема, він зазначив, що ми присутні при історичному моменті, бо це перший і єдиний пам’ятник Карлу Емілю Францозу у світі.

«Чортків робить сьогодні оцей знаменний крок, і кожен, хто тут живе повинен бути гордим з того, що у його місті стоїть пам’ятник людині, яка так дбала про українців і захоплено з великою любов’ю описала український народ», – сказав П.В. Рихло.

З глибокою шаною квіти до пам’ятника письменника поклали міський голова Володимир Шматько разом з заступником міського голови Романом Тимофієм.

На завершення урочистостей прозвучала «Пісня про Чортків» у виконанні викладача Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. О. Барвінського Галини Корецької.