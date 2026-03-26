З обшуком у Васильковецькій громаді: вилучено обрізи та гвинтівку Мосіна

26 березня 2026 року слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за фактом незаконного зберігання зброї у жителя Васильковецької громади. Підозру готують відповідно до статті 263 Кримінального кодексу України.

Як повідомляє Національна поліція України, оперативну інформацію про можливе зберігання зброї та боєприпасів отримали співробітники відділення поліції №3 міста Гусятин. Під час санкціонованого обшуку у помешканні фігуранта правоохоронці вилучили:

  • обріз мисливської рушниці,

  • гвинтівку Мосіна,

  • дві пневматичні рушниці з ознаками переробки,

  • кілька набоїв.

Вилучені речові докази направлено на експертизу.

Поліція наголошує, що за незаконне зберігання зброї передбачена кримінальна відповідальність. Слідчі дії тривають, зокрема готується підозра фігурантові.

Фото ілюстративне

