З обшуком у Васильковецькій громаді: вилучено обрізи та гвинтівку Мосіна
26 березня 2026 року слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за фактом незаконного зберігання зброї у жителя Васильковецької громади. Підозру готують відповідно до статті 263 Кримінального кодексу України.
Як повідомляє Національна поліція України, оперативну інформацію про можливе зберігання зброї та боєприпасів отримали співробітники відділення поліції №3 міста Гусятин. Під час санкціонованого обшуку у помешканні фігуранта правоохоронці вилучили:
-
обріз мисливської рушниці,
-
гвинтівку Мосіна,
-
дві пневматичні рушниці з ознаками переробки,
-
кілька набоїв.
Вилучені речові докази направлено на експертизу.
Поліція наголошує, що за незаконне зберігання зброї передбачена кримінальна відповідальність. Слідчі дії тривають, зокрема готується підозра фігурантові.
Фото ілюстративне