З обшуком у Васильковецькій громаді: вилучено обрізи та гвинтівку Мосіна

26 березня 2026 року слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за фактом незаконного зберігання зброї у жителя Васильковецької громади. Підозру готують відповідно до статті 263 Кримінального кодексу України.

Як повідомляє Національна поліція України, оперативну інформацію про можливе зберігання зброї та боєприпасів отримали співробітники відділення поліції №3 міста Гусятин. Під час санкціонованого обшуку у помешканні фігуранта правоохоронці вилучили:

обріз мисливської рушниці,

гвинтівку Мосіна,

дві пневматичні рушниці з ознаками переробки,

кілька набоїв.

Вилучені речові докази направлено на експертизу.

Поліція наголошує, що за незаконне зберігання зброї передбачена кримінальна відповідальність. Слідчі дії тривають, зокрема готується підозра фігурантові.

Фото ілюстративне