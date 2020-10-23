Під Тернополем у Байківцях знайшли мертвою цілу сім’ю

23 жовтня о 19:10 рятувальники отримали дзвінок від працівників поліції, що в селі Байківці Тернопільського району по вулиці Січових Стрільців, у одноповерховому приватному житловому будинку, ймовірно внаслідок отруєння природнім газом, загинуло 3 особи. Про це повідомляє Управління ДСНС України у Тернопільській області.

Літнє подружжя, та їхній 40-ка річний син. Рятувальники швидко добрались до місця події. В апаратах захисту органів дихання зайшли в приміщення, відкрили вікна для провітрювання та щоб переконатись чи безпечно перебувати в будівлі зробили заміри загазованості за допомогою спеціального обладнання. Причини та обставини загибелі людей встановить слідство.