Підприємці Тернопільщини можуть отримати виплати на дітей

З 1 листопада до 31 грудня підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку, можуть отримати допомогу на дітей.

Така допомога надаватиметься на кожну дитину до досягнення нею 10-річного віку у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для дітей відповідних вікових груп (для дітей віком до 6-ти років – 1779 гривень; для дітей віком від 6-ти до 10-ти років – 2218 гривень).

Для призначення допомоги на дітей необхідно подати органу соціального захисту населення такі документи:

• заяву встановленого зразка;

• копії свідоцтв про народження дітей віком до 10 років;

• довідку з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7);

• копію документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства);

• копію рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

Подання заяви про призначення допомоги в електронній формі, надсилається за посиланням на стартову сторінку системи надання послуги з призначення допомоги –https://dopomoga2fop.ioc.gov.ua.

До слова, виплата допомоги буде проводитись за окремою бюджетною програмою за рахунок коштів, виділених Мінсоцполітики, із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.