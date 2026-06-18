По 200 балів із трьох предметів: неймовірний результат тернопільського випускника!

Випускник Тернопільського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів – медичний ліцей №15 імені Лесі Українки» Андрій Шимків продемонстрував винятковий результат на Національному мультипредметному тесті, здобувши максимальні 600 балів.

Юнак отримав по 200 балів одразу з трьох предметів:

математики;

хімії;

історії України.

У навчальному закладі зазначають, що такий результат став можливим завдяки наполегливій праці, високому рівню підготовки та цілеспрямованості випускника.

Вагомий внесок у підготовку Андрія зробили його вчителі: математики — Галина Мацьковська, хімії — Людмила Кучер та історії України — Галина Данилюк.

У ліцеї привітали випускника з блискучим досягненням та побажали йому успішного вступу до омріяного закладу вищої освіти, нових звершень і підкорення нових вершин.

600 балів на НМТ — результат, який вдається досягти одиницям, і він став справжнім приводом для гордості не лише для навчального закладу, а й для всієї Тернопільської громади.