Письменник Віктор Тимченко розповів у Тернополі про експансію присутністю

Студенти та викладачі факультету філології і журналістики та історичного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка мали нагоду прослухати лекцію українсько-німецького письменника Віктора Тимченка на тему сучасного європейського націоналізму.

Організував захід історичний факультет ТНПУ. Підставою для зустрічі стала нова книга письменника «Модерний націоналізм», з якою автор уже відвідав деякі українські міста. Віктор Тимченко, який на даний момент проживає у Німеччині, у своєму виступі акцентував увагу на новому виді експансії, що стала актуальною для сучасної Європи – експансія присутністю, витіснення європейських соціальних норм та правил і встановлення нових устроїв емігрантів з менш розвинутих країн. У книзі порушується проблема міжкультурного та міжетнічного співіснування народів Сходу, Африки та європейців.

Також Віктор Тимченко розповів про свій журналістський досвід роботи на українському телебаченні та у пресі. П’ять з половиною років (з 2000 до 2005) він був керівником української редакції радіо «Німецька хвиля» (Deutsche Welle).

Джерело: сайт ТНПУ.