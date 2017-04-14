Тернополян просять не нести на цвинтар сміття

Українська греко-католицька церква вже вкотре звернулась до українців з проханням не приносити пластикові вінки на могили.

Відповідний відеоролик було опубліковано Бюро УГКЦ з питань екології. Ряд експертів у короткому відео аргументує недоречність пластикових вінків поблизу могил. В ньому вказується, що пластикові вінки не мають нічого спільного із вшануванням померлих.

Окрім того, екологи вказують на те, що при спалюванні таких вінків згодом вивільняються небезпечні речовини, які мають вплив на формування ракових пухлин.

“Церква закликає вшановувати померлих без шкоди для живих і не нести на кладовища пластикові квіти та вінки, які забруднюють довкілля токсичними речовинами і становлять небезпеку для здоров’я і життя людей. Єдине, що потребують душі померлих, це наша особиста молитва та молитва Церкви. Важливим аспектом вшанування померлих є також наше морально якісне життя, чесноти та діла милосердя стосовно потребуючих”.