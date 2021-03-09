Сергій Надал не хоче, щоб поліція розкрила справу групового замовного нападу на депутата? (відео)

Під час сесії 5 березня депутат «Сили Людей» Іван Сороколіт зачитав запит до Міністра внутрішніх справ і Генерального прокурора щодо незадовільного розслідування групового замовного нападу на тернополянина, депутата ТМР 6-го і 7-го скликань Ігоря Турського.



Звернення, яким головних праввохоронців країни закликають взяти розслідування резонансного злочину під особистий контроль, викликало гостру реакцію міського голови Сергія Надала.

Спершу запит був підтриманий більшістю депутатів, але після публічного тиску з боку голови міста повторне голосування було провалено (10 голосів ЗА).



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Нагадаємо, це 22 лютого в центрі міста, серед білого дня на Ігоря Турського зі спини напав невідомий з ножем та наніс удар в область стегна. Після того, як Ігоря Турського поранили, усі троє втекли. Згодом головний поліцейський Тернопільщини Олександр Богомол назвав головною версію, як таку, що злочин вчинено на ґрунті політичної діяльності по конфліктних ситуаціях в міській раді.