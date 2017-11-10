Президент нагородив трьох митців із Тернопільщини

З нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва 8 листопада Президент Петро Порошенка видав указ про нагородження працівників культури, серед яких — митці з Тернопільщини.

Почесне звання «Заслужений артист України» присвоєно Скрипчук Оксані Володимирівні, артистці хору установи Тернопільської обласної ради «Тернопільська обласна філармонія».

«Заслужений працівник культури України» — Жеграю Богдану Богдановичу, викладачеві-методисту установи Тернопільської обласної ради «Тернопільське обласне державне музичне училище імені С. Крушельницької»

«Заслужений художник України» — Шупляку Олегу Іллічу – художникові-живописцю, Тернопільська область.