30 жовтня у Тернополі на вулицях Чернівецька і Лозовецька була ВЕЛИКА ВИСАДКА ДЕРЕВ! Про це повідомляє депутат міської ради від “Сли Людей” Іван Сороколіт. Висадка відбулася завдяки ІТ-компанії “Елекс” та кільком десятка ініціативних тернополян. Садили ми добряче величенькі (під 3 м) катальпи Нани, сакури, клени Роял Ред, клени Фламінго, черемхи Канада, декоративні липи і яблуні, – розповідає Іван Сороколіт.

ELEKS не лишається осторонь суспільних проблем і вже тривалий час долучається до вирішення соціальних питань освіти молоді, медицини, екології, розвитку та підтримки громад тощо. Тож коли прийшов час обирати ідею формату святкування 30-річчя, компанія прийняла рішення, що найбільш близька їм та, коли ювіляр не лише приймає подарунки, а й сам їх робить, дякуючи громадам, суспільству за багаторічний шлях, пройдений разом пліч-о-пліч​.

Так зародилася концепція ініціативи «30 добрих справ до 30-річчя ELEKS», коли елексівці пропонують важливу для суспільства ідеї, а компанія сприяє їхній реалізації власними ресурсами. Станом на липень 2021, компанія скерувала більше 750 000 грн на втілення добрих справ у життя. Ініціатива реалізується системно, а добрі справи обиралися за багатьма актуальними напрямками​: добробут та екологія (наприклад, ідея «30 років – 30 дерев!», метою якої було озеленення кожного регіону України; компанія також долучилась до створення публічного саду-городу у парку «Залізна вода» у Львові і до облаштування громадського простору в смт Гоща Рівненської обл.);

допомога лікарням та іншим громадським закладам (челендж «Перетворюємо заняття спортом на благодійність!», завдяки якому придбано риноларингофіброскоп для лікарні «Охматдит» у Львові​; компанія також відремонтувала і передала електротрепан у відділення нейрохірургії лікарні «Охматдит» в Києві; облаштувала відпочинкову кімнату для лікарів Центральної міської клінічної лікарні Івано-Франківської міської ради; надала фінансову підтримку ГО «Тарілка» для відкриття банку їжі у Львові);

інтелектуальне та культурне волонтерство (спеціалісти ELEKS як освітні волонтери платформи «Edumus» будуть вчителями продовженого дня для школярів; компанія також стала партнером ГО «Навчай для України»)

підтримка дітей (елексівці з усіх українських офісів зібрали комп‘ютерну техніку, одяг та книги і передали у місцеві представництва Товариства Червоного Хреста України; компанія також закупила більше 300 книг і передала їх у дев‘ять дитячих бібліотек у Львівській і Тернопільській областях; компанія також долучилась до внутрішнього оздоблення стін у двох дитячих будинках Києва).