Зросла кількість потягів, якими з Тернополя можна добратися до моря

Кількість поїздів залежатиме від економічної доцільності маршрутів

Як повідомили нашому виданню в адміністрації залізничного вокзалу станції «Тернопіль», з 21 травня ПАТ «Укрзалізниця» внесла зміни в розклад руху поїздів у всій державі. Вони в основному стосуються потягів, які доставляють відпочиваючих до Чорного моря і відповідно у зворотному напрямку. Також залізничники запевнили, що більше не використовують так звані «літні» й «зимові» розклади руху потягів з їхніми кардинальними змінами, як це було у радянський і пострадянський періоди. А нині головним критерієм потреби в тому чи іншому поїзді є його затребуваність пасажирами та економічна доцільність. Тож змінами, які розпочали впроваджувати в розклад руху з 21 травня по 1 червня, не обмежаться. За економічної доцільності може бути або збільшено, або й зменшено у кожному з нині курсуючих напрямків як кількість поїздів, так і їхнього рухомого складу.

З Тернополя щодня на південь курсуватимуть потяги

Щодо станції «Тернопіль», то у літній період через неї частіше, аніж до цього, курсуватимуть поїзди №134 «Івано-Франківськ – Миколаїв» (з 21.05 по 31.08) і №256 «Львів – Херсон» (з 1.06 – 31.07; 1 – 17.09 – непарні; 2 – 30.08 – парні; а також 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30.06 і 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28.07). Відповідно частіше повертатимуться з півдня на захід із зупинкою у Тернополі поїзди №133 «Миколаїв – Івано-Франківськ» (з 20 травня по 31 серпня) та №255 «Херсон – Львів» (з 1.06 – 31.07; 1 – 17.09 – непарні; 2 – 30.08 – парні, а також: 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30.06 і 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28.07). Популярний у курортний сезон поїзд №258 «Львів – Одеса» курсуватиме через станцію «Тернопіль» з 1 червня по 18 вересня щоденно (відправка з нашого вокзалу – о 20.11 год, а прибуття до Одеси – о 06.09 год). А зворотний № 257 «Одеса – Львів» із 30 травня по 16 вересня щоденно (відправка з Одеси – 16.54 год., а прибуття до Тернополя о 05.16 год).

Подорожувати поїздом буде дешевше

Незважаючи на подорожчання вартості проїзду в поїздах, подорожувати потягами й далі буде дешевше, аніж автобусом. Про це запевняють у ПАТ «Укрзалізниця». Ще з 1 квітня в Україні повинна була зрости вартість проїзду в усіх категоріях поїздів та вагонів, крім вагонів 1-го класу поїздів “Інтерсіті+”. Проте процес затвердження підвищення тарифів затягнувся. “Укрзалізниця” подала відповідні документи про зростання цін на 12% від 1 квітня та 12% від 1 жовтня до Мінінфраструктури. Остаточного затвердження від міністерств та відомств наразі ще немає. В «Укрзалізниці» пояснюють, що ціни на пасажирські перевезення не підвищували вже давно, а їхня собівартість значно зросла.

– Відповідно до консолідованого фінансового плану компанії на 2018 рік, передбачено індексацію тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні в 2018 році з 1 квітня на 12% та з 1 жовтня на 12%», – повідомляє офіційний сайт залізниці. Тобто загалом за рік проїзд у потягах має зрости майже на 25%. Обґрунтовують це нескладними сентенціями про «значне соціальне навантаження, тарифи, нижче економічно обґрунтованого рівня, перевезення пільгових категорій тощо. Таке рішення керівництво “Укрзалізниці” називає вимушеним, адже вартість енергоресурсів, металу та всіх інших товарів, які закуповує залізниця, суттєво зросла. Та навіть після індексації подорожувати поїздом все одно буде дешевше, ніж автобусом, переконують d «Укрзалізниці».

Щоправда, поки вирішують питання пасажирських перевезень у межах цілої країни, в приміських потягах вони вже зросли. Нові тарифи на проїзд у приміському сполученні на Львівській залізниці введено в дію 15 травня. Вони сформовані згідно з наказом начальника залізниці та погоджені у Львівській, Тернопільській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській обласних державних адміністраціях.

Олесь Миколайчук