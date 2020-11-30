Тернопіль переміг коронавірус та готується до кубкових матчів з Київ-Баскетом

Гарні новини! Почавши тренування шість днів тому не в повному складі, на сьогодні команда Дмитра Забірченка БК “Тернопіль” вже повністю одужала після коронавіруса та працює на тренуваннях. Коментар головного тренера:

“Так, ми повернулися і тренуємося в повному складі. Не тренується лише Паша Буренко в якого є пошкодження коліна. Йому ще потрібна невеличка пауза. Решта команди вже працює.

Наразі хлопцям важко втягуватись в роботу, але вже сьогодні, на п’ятий-шостий день роботи все стало трохи легше. На початку було значно важче. Сьогодні дехто вже відчував себе нормально і це дуже добре. Готуємося до кубкових ігор з Київ-Баскетом.

Гадаю, Буренко може повернутися до тренувань в середу. Досконало готовим до найближчих ігор фізично він не буде, але вийти та зіграти якісь хвилини, гадаю, зможе” – прокоментував наставник “жовто-зелених”.

Нагадаємо, матчі 1/8 Кубка України з Київ-Баскетом відбудуться 4 (в Тернополі) та 7 (в Києві) грудня.