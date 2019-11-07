Тернопіль входить до ТОП-3 щодо вартості проїзду в тролейбусі

Кілька днів тому популярний веб-ресурс «Пасажирський транспорт» опублікував цікаве дослідження про ефективність електротранспорту в різних містах України. За результатами роботи в першому півріччі 2019 року Тернопіль увійшов до лідируючої групи щодо… вартості проїзду та неефективності перевезень.

Ціна на проїзд у Тернополі із тарифом у 6 грн. займає третє місце в Україні після Києва (8 грн.) і промислового Маріуполя (7 грн.). Однак є ще Кременчук, де проїзд у тролейбусі коштує 2 гривні, Херсон чи Кропивницький – 2,5 грн. Чи сусідні Чернівці – 3 грн. Цікаво, що в цих містах купили багато нових тролейбусів із низькою підлогою і навіть кондиціонерами.

Популярність електротранспорту оцінюють за кількістю перевезених пасажирів на 1 кілометр пробігу електротранспорту. Найвищий показник серед підприємств міського електротранспорту України у КП «Херсонелектротранс»: тролейбуси цього міста збирають 17,29 пасажира на один кілометр транспортної роботи. На другому місці за популярністю тролейбуси Слов’янська – тут на 1 кілометр транспортної роботи доводиться 16,73 пасажира. На третьому місці за цим показником тролейбуси Кропивницького – на 1 кілометр пробігу припадає 16,34 пасажира. КП «Тернопільелектротранс» у цьому плані пасе задніх – усього 6,34 пасажира. Гірша ситуація лише у Кривому Розі, Дніпрі і Білій Церкві.

За собівартістю перевезень Тернопіль із показником 43,33 грн. за кілометр пробігу на рівні із промисловими Маріуполем, Кривим Рогом, Дніпром, де довгі маршрути і враховується більш затратне трамвайне сполучення.

– Цікаво, що в “найдешевших” Херсоні, Кропивницькому і Чернівцях на порядок нижча і собівартість перевезень. Чому? Бо тролейбуси в Тернополі перевозять мало пасажирів! Невже це означає, що тролейбуси в Тернополі часто “возять повітря”? Хоча вранці не завжди у них є місце. А в “дешевших” Херсоні чи Кропивницькому (до них додалися міста Донбасу – Бахмут і Слов’янськ) наповнюваність тролейбусів у рази вища! – каже дослідник транспортної інфраструктури, представник ГО «Центр локального розвитку та громадських ініціатив» Іван Рудакевич.

Єдине, що може потішити, завдяки високій ціні на проїзд за рахунок зібраної виручки покривається майже половина витрат (46,89%), що є найкращим показником зі всіх підприємств електротранспорту.



