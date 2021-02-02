«Тернопільміськгаз» на межі банкрутства. Який ризик для тернополян?

З січня 2021 року тариф на розподіл газу для тернополян збільшився майже втричі. Чи означає це, що послуги з доставки блакитного палива стануть більш якісними, а жителі міста отримають гарантії безпечного та безаварійного обслуговування? Сумнівно, з огляду на те, що з минулого року рахунки «Тернопільміськгазу» арештовані через сотні мільйонів гривень боргів, яке утворило підприємство за попередні періоди.

У відкритих джерелах є інформація про десятки виконавчих проваджень з примусового виконання судових рішень щодо стягнення коштів з «Тернопільміськгазу».

Найбільше ПрАТ «Тернопільміськгаз» заборгувало підприємствам Групи Нафтогаз та Оператору ГТС України, викачавши з системи магістральних газогонів сотні мільйонів кубів газу та не сплативши за нього. Зокрема, Оператор ГТС України за несанкціонований відбір газу протягом 2020 року підприємство винне більше 276 млн грн, про що повідомляється на сайті компанії.

Фактично «Тернопільміськгаз» опинився на межі банкрутства. Населення Тернополя регулярно сплачує платіжки. Виникають логічні запитання: куди поділися кошти та які наслідки тягнуть за собою такі борги?

Чому «Тернопільміськгаз» опинився у борговій ямі?

Сплачуючи за газ відповідно до сум у платіжках, містяни по суті віддають свої кревні на: послуги розподілу природного газу, матеріальні витрати (включно з вартістю газу на виробничо-технологічні витрати), амортизаційні відрахування, повірку, ремонт і встановлення лічильників, витрати, пов’язані з експлуатацією газорозподільчих систем та ін.

Тобто люди забезпечили собі взимку безперебійне та безпечне постачання газу до власних осель. Тим не менш, протягом кількох років борги збільшуються у геометричній прогресії, через що найбільше ризикують залишитись без газу в мороз саме мешканці Тернополя. Постає питання: чи ефективно керують газовим господарством у Тернополі?

З кожним роком ситуація стає все критичнішою – з 2015 року виручка ПрАТ зменшилася майже вчетверо, при цьому у стільки ж разів збільшились борги компанії.

Відповідно до інформації на порталі YouControl

За інформацією з Єдиного реєстру боржників відкрито щонайменше 20 виконавчих проваджень з примусового виконання судових рішень про стягнення коштів з «Тернопільміськгазу».

Крім того, під час позапланових перевірок підприємства представниками НКРЕКП було двічі зафіксовано порушення ліцензійних умов «Тернопільміськгазом», за що ПрАТ було оштрафовано на 850 000 грн. На своє виправдання керівник підприємства заявляє про несправедливість, адже розраховуватися за минулорічні борги «Тернопільміськгаз» не може через борги попередніх 6-7 років.

Згідно з даними бази підприємців YouControl, «Тернопільськгаз» з 1997 року очолює колишній депутат Тернопільської райради від Партії регіонів Володимир Леонідович Бобрівець. Дочірнім підприємством «Газпостач» ТОВ «Тернопільміськгаз» керує його син – Віталій Володимирович Бобрівець, серед бенефіціарів ПрАТ «Тернопільміськгаз» також –Бобрівець Віра Йосипівна. Такий собі сімейний підряд «успішних» управлінців.

Якщо вірити даним, наданим керівником «Тернопільміськгазу» на запит ряду народних депутатів, то за розподіл природного газу сплачують лише 52% мешканців Тернополя. Цифра виглядає щонайменше неправдоподібно з огляду на те, що в області цей же показник становить 92%. Невже на Тернопільщині люди заможніші? Чи то керівництво «Тернопільміськгазу» за понад 20 років так і не навчилося працювати зі споживачами?

Але у невідомому напрямку зникають не лише кошти тієї ж половини споживачів Тернополя, бо на легальну закупівлю газу на виробничо-технологічні витрати, як тепер відомо, вони не йдуть. Незрозуміло, куди зникають і сотні мільйонів кубометрів газу. Та це вже, мабуть, запитання до відповідних правоохоронних органів. Залишимо його відкритим.

За крок чи два до катастрофи

Ще один момент, вартий уваги, – безпека споживачів. Тарифи на розподіл газу – це гроші на утримання та ремонт газових трубопроводів. Навряд мешканці Тернополя можуть бути упевненими, що керівництво Тернопільміськгазу дбає про утримання мереж у належному стані, якщо кошти, закладені у тарифі, не йдуть за своїм безпосереднім призначенням. Зазвичай подібне недбальство керівників облгазів завершується катастрофами та за їхнє неефективне керівництво й борги своїм здоров’ям і життям нерідко платять саме невинні люди.

Чи є вихід із замкненого кола?

З урахуванням величезної заборгованості, однієї з найбільших серед облгазів в Україні, постає питання: чи зможе Тернопільміськгаз самостійно навести лад? Чи вирішить проблему заборгованості підвищення тарифів?

Що б не заявляв Тернопільміськгаз, підвищення тарифів ситуацію вже не врятує, оскільки сума боргу приблизно вп’ятеро перевищує річну тарифну виручку ПрАТ. Виходом може стати тимчасова адміністрація, що наведе лад, або розпочати процес банкрутства. Тоді до процесу управління Тернопільміськгазом буде залучено арбітражного керуючого, який допоможе підприємству розрахуватися з боргами.

Залишити все як є – не вихід. Рівень зношеності газових мереж буде й надалі посилюватися без інвестицій в обслуговування, реконструкції та модернізацію. До чого все це призводить, ми всі знаємо. Бездіяльність та ігнорування проблеми – прямий шлях до техногенної катастрофи, як це вже траплялося в інших регіонах України в попередні роки. Зокрема, минулого року в Києві, коли вибухова хвиля зруйнувала частину перекриття між квартирами та поверхами. Тоді в результаті вибуху загинули троє людей, було зруйновано 16 квартир. Без житла залишилися 125 осіб.

За словами фахівців, в Україні чи не найщільніша мережа газопостачання у всій Європі і до того ж одна із найстаріших. Раніше газопостачання у будинки було під контролем держави, нині – газорозподільних компаній (обл-, місьгазів). Нерідко причинами вибухів газу є неправильне технічне обслуговування або відсутність такого. Тому життєво необхідно, щоб на чолі таких компаній були відповідальні фахівці. Щоб за неефективне управління не розраховувались люди – своїм комфортом, майном, а інколи навіть здоров’ям та життям.