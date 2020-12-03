Тернопільський апеляційний суд залишив під вартою підозрювану в особливо тяжкому злочині

3 грудня 2020 року Тернопільський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу представника підозрюваної Соломії Т. – Марії Т. на ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 30 вересня 2020 року, якою Соломію Т. залишено під вартою до 11 грудня 2020 року включно.

Не погодившись із рішенням місцевого суду, законний представник Соломії Т. подала апеляційну скаргу та просили зменшити розміри застави. У судовому засіданні Марія Т. вказала, що є єдиним годувальником у сім’ї, а визначена місцевим судом сума застави — 315 тис. 300 грн. є непомірною для неї, тому просила зменшити її до визначеного законом мінімального розміру. Також законний представник попросила змінити її дочці запобіжний захід на домашній арешт. Підозрювана та її захисник підтримали апеляційну скаргу, наголосивши на значному погіршення стану здоров’я Соломії Т.

Прокурор заперечив проти задоволення поданої апеляції, зазначивши, що Соломія Т. обґрунтовано підозрюється у скоєні тяжкого злочину за ч.1 ст. 115 КК України і до суду вже направлено обвинувальний акт. Будучи обізнаною, що за даний злочин передбачається до 15 років позбавлення волі, підозрювана може переховуватись від суду, незаконно впливати на свідків та експертів.

Перевіривши матеріали кримінального провадження, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Тернопільського апеляційного суду прийшла до висновку, що апеляційну скаргу законного представника Соломії Т. слід залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді — без змін.

Варто нагадати, що органом досудового розслідування Соломії Т. висунуто підозру за ч.1 ст. 115 КК України, а саме — умисне вбивство 24-річного іноземного студента, що є особливо тяжким злочином; санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі, – повідомляє п ресслужба Тернопільського апеляційного суду.