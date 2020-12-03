Хто очолив комісії тернопільської обласної ради. Список

Сьогодні, 3 грудня, на сесії обласної ради депутати затвердили склад постійних комісій та їх голів

1. З питань регламенту, депутатської діяльності, законності, запобігання корупції та здійснення демократичного цивільного контролю за сектором безпеки, оборони та правоохоронними органами. Голова – Олег Сиротюк.

2. З питань бюджету. Голова – Олег Щиголь.

3. З питань духовності, культури, свободи слова, інформації та розвитку громадянського суспільства. Голова – Любомир Білик.

4. З питань охорони здоров’я, сім’ї, материнства, дитинства. Голова – Володимир Семерез.

5. З питань земельних відносин, агропромислового комплексу та розвитку села. Голова – Василь Вислоцький.

6. З питань охорони навколишнього природного середовища та природокористування. Голова – Петро Гадз.

7. З питань освіти, науки, молодіжної політики, фізичної культури і спорту. Голова – Володимир Мисик

8. З питань соціально-економічного розвитку, промисловості, енергетики, зв’язку, туризму, курортно-рекреаційної та зовнішньоекономічної діяльності. Голова – Василь Хомінець.

9. З питань розвитку місцевого самоврядування, архітектури, будівництва, транспорту, енергетики, дорожнього та житлово-комунального господарства. Голова – Святослав Лебонтов.

10. З питань соціального захисту населення та учасників АТО/ООС і членів їх сімей. Голова – Наталія Марків.