Тернополян запрошують на виставку у рамках 10-го фестивалю Hamselyt

За десять років існування фестивалю експериментальної музики “Гамселить” медіямитецтво в його межах пройшло шлях безперервної мутації.

Цьогорічна виставка — це не просто архівна ретроспектива, це розтин самого процесу нашого сприйняття, анатомія послідовности, яка привела нас до сьогоднішньої точки збирання.

“Ми починали з чистої функції, генеративних алґоритмів та стерильної естетики глітчу, досліджуючи життєвий простір як пост-цифрову ойкумену «поза контекстом». Проте з кожним новим етапом — фіксацією сигналів, усвідомленням тотальної ілюзії та критичним ущільненням часу — цифрова матерія неминуче зіштовхувалась із фізичним світом. Екстремальна українська дійсність остаточно зруйнувала лабораторні умови. Медіямитецтво перестало бути тілько абстрактним кодом на екрані чи алґоритмом; воно набуло тілесности, стало посіченою уламками реальности плоттю, що зберігає на собі фізичні шрами часу”, – розповідає куратор Олександр Долгий.

Ця експозиція фіксує еволюцію переходу від ідеальної системи до живої, травмованої матерії. У спільному просторі стикаються знакові роботи з попередніх виставок, які нині читаються як пророчі документи, та зовсім нові твори, створені в умовах нашої «тотальної метаморфози».

Виставка розгортається як мультидисциплінарний лабіринт, де нематеріяльне стрічається з тактильним. Тут екранні формати, відео- та саунд-арт співіснують із жорсткою, відчутною на дотик реальністю: від живопису та концептуальної фотографії до складних просторових інсталяцій та об’ємних матеріяльних об’єктів

Учасниками виставки стали митці та мисткині з усієї України: Марго Резник, Ігор Канівець та Маргарита Шерстюк, Анастасія Колодка, Crowd Connection, Лео Троценко, Марія Літовка, Карина Синиця, Роман Линник та Олексій Погуляй, Саша Долгий, Марина Черкашина.

Запрошуємо на відкриття 24 квітня о 17:00 у Тернопільський мистецький фаховий коледж ім. Соломії Крушельницької за адресою бульвар Шевченка, 17 (колишня телерадіокомпанія).

Графік роботи виставки:

24 квітня 17:00-22:00

25 і 26 квітня: 12:00-19:00

Вхід вільний