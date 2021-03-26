Тернополяни боргують за газ 235,9 млн.грн.

На сьогоднішній день заборгованість споживачів ДП «Газпостач» ТОВ Тернопільміськгаз, яким підприємство постачає блакитне паливо, становить 235,9 млн.грн. Серед боржників 21,8 тисяч побутових споживачів з 124,4 тисяч клієнтів компанії. Повідомляють у компанії.

Заборгованість реструктуризується на строк до 6 місяців залежно від суми боргу та рівня сукупного доходу клієнта. Зазвичай заборгованість необхідно погашати рівними частинами, а розмір першого внеску складає від 30 до 50 відсотків. Оплата рахунків має проводитися щомісячними рівномірними платежами, які включають погашення заборгованості та своєчасну сплату поточних платежів за послугу.

Для укладення договору реструктуризації необхідно звернутися до Центру обслуговування клієнтів з пакетом документів (паспорт, ідентифікаційний код, документ, що підтверджує право власності на житло) і зробити перший внесок. Нагадаємо, що з нового 2021 року компанія «Газпостач» змінила юридичну адресу. Тепер сучасний центр обслуговування споживачів працює за адресою м.Тернопіль, вул. Г.Коллонтая, буд.2, приміщення «А» ( вхід зі сторони вул. Князя Острозького). Прийом відвідувачів проводиться за умови дотримання карантинних вимог. Як правильно оформити заяву та інші деталі можна уточнити в контакт-центрі за номерами телефонів 0352-51-95-95, 096-104-2-104, 050-104-2-104 з 8:00 год до 17:00 год з понеділка по четвер, в п’ятницю з 8:00год до 16:00 год.

Нагадаємо, що сам Тернопільміськгаз за відібраний газ заборгував 445 млн. грн. і навіть не намагається це врегулювати.