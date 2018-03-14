Тернополянин Олег Кривий дебютував у статусі професіонала

Тернопільський спортсмен Олег Кривий здобув друге місце на турнірі IFBB Elite Pro Brasil, який відбувся 10 березня. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник управління у справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту Тернопільської ОДА Віктор Мацикур.

Вітаю тернополянина Олега Кривого з завойованим другим місцем на турнірі IFBB Elite Pro Brasil, що відбувся 10 березня, — пише Viktor Matsykur. — Це дебют нашого спортсмена у статусі професіонала. І хочу підкреслити – це дуже вдалий дебют, по фото важко розгледіти деталі, але навіть на них я бачу, що Олег мав завоювати перше місце.

Його пропорції, деталізація спини, рельєф та форма ніг значно кращі, чим у переможця. І ще. Хоча серед моїх повноважень нема розвитку професійного спорту, але я щиро вболіваю за наших “профі”, яких зараз в області можна перерахувати на пальцях однієї руки – А. Пушкар, О. Кривий, Ю. Босий, М. Гринчук. Розвиток професійного спорту є в повноваженнях федерації та промоутерів, а також самих спортсменів згідно з їхніми контрактами. Але важливо інше. В країні досі діє “совкова” система спорту, де держава “замовляє” медалі у спортсменів, оплачуючи їх тренування, роботу їх тренерів і т.д. У світі система працює відкритіше – держава сприяє розвитку аматорського та олімпійського спорту паритетно з федераціями та батьками. А професійний спорт, що відноситься до сфери розваг – у відповідальності сторін, що укладають між собою контракт. Тому головне, що найвищий, професійний спортивний рівень це щабель, куди піднімаються аматори, бо мають мотивацію досягнути не тільки фінансового благополуччя, але отримати максимальний успіх. Для решти спортсменів “профі” стають мотиваторами та прикладами, багато людей через них взагалі вперше зацікавлюються спортом. Тому вболіваємо разом! І ще раз вітаєм нинішнього переможця, Олега Кривого (чемпіона України, Європи і світу, переможця Арнольд класік серед аматорів) на його дебютному професійному турнірі. Впевнений, далі буде!