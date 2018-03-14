На Тернопільщині платникам податків із початку року повернули 55 млн грн ПДВ

Завдяки дієвому функціонуванню Електронного реєстру автоматичного відшкодування ПДВ процес повернення бюджетних коштів платникам став максимально прозорим. Про це повідомили у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області.

Станом на 1 березня цього року, платникам податків області уже відшкодовано з Держбюджету на розрахунковий рахунок ПДВ на суму 55 млн гривень.

Загальний залишок невідшкодованого ПДВ становить 32 млн грн, у тому числі 21 млн грн знаходяться у стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами Податкового кодексу України і відповідними нормативними документами, ще 11 млн грн – у стадії судового та адміністративного розгляду.