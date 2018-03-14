Новини Тернополя 

На Тернопільщині платникам податків із початку року повернули 55 млн грн ПДВ

Irena 23 Views Прокоментуй!

Завдяки дієвому функціонуванню Електронного реєстру автоматичного відшкодування ПДВ процес повернення бюджетних коштів платникам став максимально прозорим. Про це повідомили у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області.

Станом на 1 березня цього року, платникам податків області уже відшкодовано з Держбюджету на розрахунковий рахунок ПДВ на суму 55 млн гривень.

Загальний залишок невідшкодованого ПДВ становить 32 млн грн, у тому числі 21 млн грн знаходяться у стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами Податкового кодексу України і відповідними нормативними документами, ще 11 млн грн – у стадії судового та адміністративного розгляду.

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