09:32 | 7.02.2020
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Новини Тернополя 

У будинку жителя Збаразького району знайшли бойову гранату

Irena 3 Views Прокоментуй!

Вибухонебезпечні предмети у своєму помешканні зберігав житель Збаразького району. Про ймовірного порушника повідомив його односельчанин на лінію “102”.

Слідчо-оперативна група виїжджала за вказаною  адресою. Під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили ручну гранату “ф-1” із запалом.

Як пояснив підозрюваний, небезпечний предмет знайшов на березі ставка у селі Колодно. Поліцейські вилучили зброю та відправили на експертизу в НДЕКЦ. Триває розслідування згідно статті 263 ККУ.

Фото ілюстративне.

 

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