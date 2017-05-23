У неділю в Тернополі трапилося аж 3 аварії з потерпілими

У неділю, 21 травня, трапилося аж 3 аварії з потерпілими.

Близько 12:28 год на проспекті Степана Бандери 28-річний водій велосипеда здійснив наїзд на пішохода на 71-річну жінку. Через отримані травми її доставили до медичного закладу.

А о 12:29 годині на вулиці Гетьмана Мазепи не розминулися ВАЗ 21101 та Opel Astra. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримав 88-річний пасажир Opel Astra, його забрали до лікарні.

Через годину на вилиці Лучаківського трапилася ще одна дорожньо-транспортна пригода за участі ВАЗ 210704 та Mitsubishi Lancer. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримала 55-річна пасажирка ВАЗу.

Поділіться:









