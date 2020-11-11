Якою буде погода на Тернопільщині у найближчі сім днів?

Недільне сонечко та приємна прохолода навіяли жителям області, що листопад буде теплим. Однак ні, на Тернопільщину поспішають перші нічні заморозки. За попередніми прогнозами синоптиків, друга декада листопада буде значно холоднішою. Утім сильних опадів і морозів поки не передбачають.

У середу, 11 листопада, від ранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Опадів не передбачається. Температура повітря сягне позначки +7 граусів, вночі – до +2 градусів. У четвер, 12 листопада, денна температура повітря буде +6 градусів, нічна – +1. Опадів цього дня також не передбачається. У п’ятницю потеплішає – +8 вдень та +4 – уночі, але похмура погода буде цілий день. Вранці по всій території області мороситиме дощ, до обіду він повинен закінчитись. У суботу, 14 листопада, ближче до вечора йтиме дощ. Денна температура сягне позначки +6 градусів, нічна – +3. У неділю, 15 листопада, знову вийде сонечко, однак час від часу його закриватимуть хмари, опадів не передбачається. Стовпчик термометра покаже нам +5 градусів удень та +2 – уночі.

З настанням нового тижня прийде і нова морозна температура. Відтак у понеділок, 16 листопада, очікуємо +1 градус уночі та +5 – вдень. Опадів не передбачається. У вівторок, 17 листопада, вночі синоптики очікують 0 градусів, а ось вдень – до +3. Опадів не передбачається. Небо буде вкрите хмарами, лише ближче до вечора вони зникнуть. Цього дня вшановується пам’ять преподобного Іоаникія Великого. 17 листопада, боячись нечистої сили, люди намагалися нікуди з дому не виходити. Наші пращури помітили, якщо снігу надує, то в наступному році хліба прибуде. Також звертали увагу на качок: якщо їх багато залишалося зимувати, зима очікувалась теплою.

Із середи усім жителям області слід очікувати зниження денної та нічної температури. За даними Тернопільського обласного центру із гідрометеорології, погода матиме зимовий подих, тому слід врахувати це у своєму гардеробі.



