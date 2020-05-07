На Тернопільщині запрацювали вже два ринки: у Бережанах та Чорткові

Уряд прийняв рішення про послаблення умов карантину та дозволив роботу агропродовольчих ринків. На Тернопільщині запрацювали вже два ринки: вчора відновив свою роботу базар у Бережанах, а сьогодні запрацював ринок у Чорткові.

За словами міського голови Чорткова Володимира Шматька, підприємці уже давно вели перемовини щодо відкриття ринку з представниками влади. Дійти порозуміння вдалося лише після рішення Уряду про відкриття ринків за умови дотримання умов роботи в період карантину та зі стабілізацією рівня захворюваності на коронавірус. У Чорткові дозволили працювати лише м’ясному та продовольчому павільйонам. Усі вимоги дотримані, встановлені захисті бар’єри між продавцями та покупцями. Найближчим часом планують відновити й роботу молочного павільйону. Сьогодні керівник ринку спільно з районним управлінням Держпродспоживслужби розробляють алгоритм роботи та встановлення захисних бар’єрів, так якоскільки охочих продавати домашню продукцію чимало, а згідно з вимогами скупченя людей необхідно уникати.

Голова правління ринку Іван Заболотний каже, що усі підприємці та продавці ознайомлені з правилами торгівлі в умовах карантину. Вони забезпечені засобами захисту, безконтактними термометрами, деззасобами, масками та рукавичками. Захисні бар’єри підприємці встановлювали самі. В перший день ажіотажу та черг немає, а покупці з розумінням ставляться до встановленого контролю, підприємців, які здійснюють торгівлю продуктами харчування сьогодні вийшло не багато. Сподіватимемося, що найближчими днями ринок працюватиме на повну потужність.

Начальник Головного управління Василь Хомінець наголосив, що головною умовою недопущення поширення інфекції є дотримання усіх санітарно-гігієнічних вимог. Уряд встановив «жорсткі» правила, однак нам усім потрібно їх виконувати і дотримуватися навіть після закінчення карантинних обмежень. Від сьогоднішнього дня на ринку працюватиме два інспектори Чортківського районного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області, вони постійно контролюватимуть дотримання усіх вимог покупцями та продавцями. Про факти порушень фахівці повідомлятимуть органи місцевого самоврядування та правоохоронців. Підприємців, які систематично порушуватимуть дані вимоги – штрафуватимуть. Приємно, що тут є і муніципальна поліція, і представники правоохоронних органів, які контролюють роботу підприємців та не допускають виникнення стихійної торгівлі на території, прилеглій до ринку. Сподіватимемося і на свідомість та розуміння покупців щодо даних заходів.