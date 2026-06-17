У Тернопільському районі 17-річного юнака підозрюють у крадіжці автозапчастин

Поліцейські Тернопільщини оперативно розкрили крадіжку комплектуючих з автомобіля, що сталася у селі Біла Тернопільського району. До злочину виявився причетним 17-річний житель Тернополя.

Як повідомили у поліції, на лінію 102 звернувся власник авто, який залишив транспортний засіб у селі Біла. Згодом невідомі розукомплектували автомобіль, викравши динаміки, магнітолу, два титанові диски та шини.

У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що з аналогічним майном на автошрот у селі Чистилів приїжджав неповнолітній тернополянин. Його особу оперативно ідентифікували.

За даними слідства, юнак раніше мав конфлікт із власником авто, тож міг вчинити крадіжку з мотивів особистої помсти.

Усі викрадені речі вилучено.

За фактом злочину розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.