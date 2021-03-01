У Тернополі надаватимуть соціальні послуги «Денний догляд» та «Паліативний догляд» за кошти місцевого бюджету

У 2021 році Тернопільська міська рада продовжує практику впровадження у громаді соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів.

Враховуючи висновки робочої групи з впровадження механізму соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів, створеної розпорядженням міського голови від 03.03.2018 №45, найбільша потреба серед населення Тернопільської громади спостерігається в таких послугах як паліативна допомога та надання соціальних послуг для осіб з інвалідністю.

Тож саме ці послуги: «денний догляд для осіб з інвалідністю з дитинства після 18 років» та «паліативний догляд для осіб з онкологічними захворюваннями IV стадії», надаватимуться в громаді до кінця 2021 року з використанням механізму соціального замовлення.

За результатами проведеного 23.02.2021р. конкурсу, надавачами соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів визначено такі недержавні суб’єкти:

Тернопільська міська громадська організація родин дітей-інвалідів «Дитина» – надавач соціальної послуги «денний догляд» для осіб з інвалідністю з дитинства після 18 років;

Тернопільський благодійний фонд «Карітас» визначено – «паліативний догляд» для осіб з онкологічними захворюваннями IV стадії.

Для вирішення двох найбільш гострих соціальних проблем у 2021 році передбачено кошти місцевого бюджету в обсязі 700,00 тис. грн, а саме: 350,0 тис. грн – для надання послуги «денний догляд осіб з інвалідністю з дитинства після 18 років»; 350,0 тис. грн – для надання послуги «паліативний догляд осіб з онкологічними захворюваннями IV стадії».