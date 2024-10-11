02:28 | 12.10.2024
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У Тернополі перукарка зі Слов’янська безплатно стриже переселенців

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Флора Гусейнова переселенка зі Слов’янська. Жінка переїхала до Тернополя з початку повномасштабної війни та опанувала професію перукаря. З 2023 року безкоштовно робить стрижки в Тернопільському хабі громадської організації “ВПО України”.

Перукарка розповіла, що в хабі працює три рази на тиждень з 9 до 17 години, пише Суспільне.

“Я себе дуже добре почуваю, отримую задоволення. Я з людьми розмовляю, хтось мені свої проблеми розказує, хтось радість розповідає. І місцеві приходять стригтись також”.

Скористалась послугами перукарки переселенка з Вугледара Галина Буракова.

“Обслуговування подобається. Приходимо спілкуємося із земляками”.

Соціальна перукарня приймає відвідувачів з квітня 2023 року, каже заступниця керівника Тернопільського хабу громадської організації “ВПО України” Анна Мрічка. За її словами, на день приймають 5 клієнтів.

“Головна мета – бути корисними людям. Щоб переселенці, які ще не адаптувались, могли стригтись безплатно. Адже стрижки в перукарні коштують понад 300 гривень. У нас була волонтерка Валентина, вона з Харкова, яка вже повернулася додому. Валя – майстер-перукар міжнародного рівня, і вона змогла навчити наших дівчат. Було 3 учениці, то вона безкоштовно їх навчила. Двоє дівчат вже пішли в перукарні, а Флора залишилась, щоб працювати та надавати безкоштовні послуги людям”, — розповіла Анна Мрічка.

Тернопільський хаб громадської організації “ВПО України” працює півтора року. Він об’єднує 20 людей. Його волонтери також шиють подушки, білизну для військових та адаптивні сорочки для поранених захисників.

 

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