Тернопіль отримав 23 млн грн на безкоштовне харчування для учнів 1-4 класів

Кабінет міністрів ухвалив рішення виділити 2 мільярди гривень до кінця року на безкоштовне харчування для дітей початкової школи.

Цей проєкт, ініційований Першою леді Оленою Зеленською, був розроблений Міністерством освіти і науки в рамках реформи шкільного харчування в Україні.

Згідно з актом, субвенція з державного бюджету у розмірі 2 мільярди гривень розподілена серед місцевих бюджетів для забезпечення харчування учнів у 2024 році.

Це рішення дозволить охопити харчуванням приблизно 800 тисяч учнів початкових класів (1-4 класи).

З цих грошей Тернопіль отримав 23 млн грн, але діти у школах міста, станом на 11 жовтня досі платять за харчування з власних кишень.

Як пояснили в обласному управлінні освіти, потрібно провести розрахунок наявної кількості дітей, адже кошти виділялися для наявних дітей у 2023-2024 та прогнозовано у 2025 роках, оскільки наявна кількість дітей зменшилася, у зв’язку з виїздом за кордон, то варто встановити фактичну кількість школярів, які навчаються у школах міста і відівідують освітні заклади та провести нові тендери на харчування.

“Кошти поступили напряму на рахунки до територіальних громад, – відзначила Ольга Хома, начальниця управління освіти ТОВА. – Тернопіль отримав 23 млн грн. Як я розумію, зараз проблема, бо немає офіційного роз’яснення щодо реалізації даної постанови, до того ж гроші виділялися за кількістю учнів, наявних у 2023-2024, 2024-2025 роках, але їх кількість дещо знизилася, адже діти у зв’язку з війною з батьками виїхали за кордон. Крім того, потрібно провести відповідні тендери на нове харчування для дітей. У нас буде ще 15 жовтня нарада по цьому питанню і ми озвучимо та прорахуємо усі ці моменти”.

Також очільниця освіти ТОВА Ольга Хома запевнила, що гроші на харчування йдуть за дитиною, а не за пропискою, тому у Тернополі вже буде важко придумати, що одні діти не платитимуть, а ті, хто не має тернопільської прописки – платитимуть.

“Не може такого бути, державні гроші розприділяють за кількістю учнів, які навчаються, і тут прописка не має ніякого значення. Діти всі верифіковані всі, і повторюся, що гроші йдуть за фактичною дитиною, яка навчається у закладі, а не за пропискою. Цієї умови про прописку у постанові Кабміну просто немає”, – наголосила Ольга Хома.

У Тернопільській міській раді пояснили, що поки що не мають роз’яснення щодо цих грошей, відповідно і безкоштовного харчування у школах міста, станом на 11 жовтня 2024 року немає.

Натомість, у місті Волочиськ, Хмельницької області, батькам повернули усі кошти за харчування, які вони заплатили за жовтень і з 1 жовтня там оформили харчування за рахунок місцевого бюджету усім дітям 1-4 класів.

Така ж ситуація у школах Івано-Франківська, де з 10 жовтня з дітей уже не беруть гроші за харчування, а платять з бюджету.

У місті Чортків озвучили, що безкоштовне харчування діти 1-4 класів отримають уже з 1 листопада.

Тернополяни