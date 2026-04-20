У Тернополі відновили сезонний маршрут до «Других дач»: оприлюднили графік

У Тернополі з початком дачного сезону відновили роботу спеціального автобусного маршруту «Вул. Львівська – Другі дачі». Відтепер транспорт курсуватиме двічі на тиждень — щосереди та щосуботи.

Згідно з оприлюдненим графіком, відправлення з вулиці Львівської здійснюватиметься о 7:40 та 17:40. У зворотному напрямку — від дачних товариств — автобуси вирушатимуть о 08:00 та 18:00.

Такий маршрут традиційно користується попитом серед тернополян у весняно-літній період, адже дозволяє зручно дістатися до земельних ділянок без використання власного транспорту.

У міській раді зазначають, що у разі збільшення пасажиропотоку вже з травня можливе коригування графіка руху — зокрема, можуть додати додаткові рейси або змінити час відправлення.