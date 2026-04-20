Тернопіль прощається з видатним земляком Євгеном Удіним

Тернопіль втратив видатного митця — на 90-му році життя відійшов у вічність Євген Удін, Заслужений художник України, Почесний громадянин міста, графік і педагог.

Понад пів століття він зображав Тернопіль у своїх акварелях і графічних роботах, зберігаючи його архітектуру та атмосферу. Через його творчі студії, пленери та майстер-класи пройшли покоління місцевих митців.

У час повномасштабної війни художник підтримував українських військових — кошти від продажу своїх робіт передавав на потреби 44-ї артилерійської бригади.

Сьогодні, 20 квітня, о 19:00 у «Будинку смутку» на вулиці Микулинецькій відбудеться панахида за Євгеном Удіним. Чин похорону запланований на 21 квітня о 13:00.

Його творчість і спадщина залишаються з містом, яке він так тонко відчував і з любов’ю змальовував.

Щирі співчуття рідним, близьким, учням і всім, хто знав Майстра. Світла пам’ять.