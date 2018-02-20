У Тернополі військові просили пробачення

Сиропусна неділя – час, в якому через прощення один-одному переживаємо віру, надію та любов. Для військових, які мають справу щодня зі зброєю і захищають Батьківщину, таке самопізнання є вкрай необхідним. У Тернопільській частині НГУ військовослужбовці із капеланом о. Миколою Квичем та братом Павлом Боняківським мали нагоду через взаємне прощення зробити крок до самопізнання, терпеливості, порозуміння.

«Ми надіємось, що переживання прощення допоможуть кожному з нас гідно провести час Великого посту та з радістю зустріти свято Христового Воскресіння, – сказав військовим о. Микола Квич. – Початок посту – час духовної пустелі, покути, покаяння, а також час прощення. В ньому пізнаємо себе, той світ, від якого так часто тікаємо. Обманути самого себе ще ніхто не зміг, отож це сприятлива нагода зустрітись з собою на одинці. В цей час ми віднаходимо Приятеля-Христа про якого забуваємо, якого так часто зраджуємо, захоплені своїм самолюбством та недовірою».

За повідомленням прес-служби архиєпархії.