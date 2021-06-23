Мільйоні втрати для Тернополя, – як працюють депутати на сесіях
Втрати бюджету Тернополя від земельних оборудок. СЕСІЯ №6.
«Сила Людей» продовжує аналізувати та оприлюднювати рішення Тернопільської міської ради 8-го скликання, які призвели до прямих втрат бюджету громади.
ЗАГАЛЬНІ ВТРАТИ БЮДЖЕТУ за результатом 6-ї сесії (28 травня 2021 р.) становлять орієнтовно шістнадцять ШІСНАДЦЯТЬ МІЛЬЙОНІВ ЧОТИРИСТА ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ.
А саме:
Рішення № 8/6/46
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні її цільового призначення за адресою вул. Поліська,8 гр. Дзюбі К.І.
Поіменне голосування – https://ternopilcity.gov.ua/app5/8-6-46-28_05_2021r_.pdf
Початково земельна ділянка площею 1200 м.кв. була надана безкоштовно в приватну власність «для ведення індивідуального садівництва». Тепер ж змінюється на комерційне призначення – на «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі».
ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ БЮДЖЕТУ: 2,5 млн. грн.
Рішення № 8/6/47
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні її цільового призначення за адресою вул. Поліська,8 гр. Дзюбі К.І.
Поіменне голосування – https://ternopilcity.gov.ua/app5/8-6-47-28_05_2021r_.pdf
Початково земельна ділянка площею 1200 м.кв. була надана безкоштовно в приватну власність «для ведення індивідуального садівництва». Тепер ж змінюється на комерційне призначення – на «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі».
ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ БЮДЖЕТУ: 2,5 млн. грн.
Рішення № 8/6/63
Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для обслуговування будівлі ресторанно-готельного комплексу за адресою вул.Б.Хмельницького,14а ТОВ «ПАРТНЕР-ОВЕРСІЗ
Поіменне голосування – https://ternopilcity.gov.ua/app5/8-6-63-28_05_2021r_.pdf
Заключний етап оборудки з виведення високовартісної земельної ділянки біля залізничного вокзалу з комунальної в приватну власність в обхід аукціону.
ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ БЮДЖЕТУ: 3 млн. грн.
Рішення № 8/6/65
Про надання дозволу на укладання договору земельного сервітуту за адресою вул. С.Будного ОК «Будного»
Поіменне голосування – https://ternopilcity.gov.ua/app5/8-6-65-28_05_2021r_.pdf
Один з заключних етапів оборудки з безкоштовного виведення земельної ділянки площею 0,3082 га (кад.номер 6110100000:13:007:0108) з комунальної в приватну власність в обхід аукціону. Спершу 4 земельні ділянки були безкоштовно надані приватним особам «для будівництва і обслуговування житлового будинку», а згодом об’єднані в одну зі зміною цільового призначення на «для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку».
ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ БЮДЖЕТУ: 6,5 млн. грн.
Рішення № 8/6/72
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою вул. Проектна гр. Поворозник А. І.
Поіменне голосування – https://ternopilcity.gov.ua/app5/8-6-72-28_05_2021r_.pdf
Безкоштовне надання земельної ділянки «для будівництва індивідуального гаража» площею 100 м.кв.
ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ БЮДЖЕТУ: 200 тис. грн.
Рішення № 8/6/78
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні її цільового призначення за адресою вул. Спортивна гр. Касарді В.І.
Поіменне голосування – https://ternopilcity.gov.ua/app5/8-6-78-28_05_2021r_.pdf
Заключний етап оборудки з безкоштовного виведення земельної ділянки площею 0,0597 га з комунальної в приватну власність в обхід аукціону. Спершу 6 земельних ділянок площею 97-100 м.кв. кожна безкоштовно надані приватним особам «для будівництва індивідуальних гаражів», а згодом об’єднані в одну. Зараз ж цільове призначення землі міняється на комерційну – «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі – станції технічного обслуговування автомобілів».
ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ БЮДЖЕТУ: 1 млн. грн.
Рішення № 8/6/82
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою вул. Хліборобна гр. Мороз М. С.
Поіменне голосування – https://ternopilcity.gov.ua/app5/8-6-82-28_05_2021r_.pdf
Перший етап з безкоштовного надання земельної ділянки «для будівництва індивідуального гаража» площею 100 м.кв.
ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ БЮДЖЕТУ: 200 тис. грн.
Рішення № 8/6/102
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою вул. Тролейбусна, 7а ТОВ «СЕРВІСАВТОТРАНС+»
Поіменне голосування – https://ternopilcity.gov.ua/app5/8-6-102-28_05_2021r_.pdf
Черговий етап оборудки по виведенню нерухомості площею 6 тис. м.кв. і землі площею 1,225 га з комунальної в приватну власність в обхід аукціону.
Детальніше про це ми писали за посиланням – http://sl.te.ua/?p=1760
ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ БЮДЖЕТУ: 40 млн. грн. (вони були враховані в наших підрахунках втрат бюджету сесії №3).
Рішення № 8/6/105
Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою вул.Родини Барвінських гр.Морозу В.І.
Поіменне голосування – https://ternopilcity.gov.ua/app5/8-6-105-28_05_2021r_.pdf
Перший етап з безкоштовного надання земельної ділянки «для будівництва індивідуального гаража» площею 100 м.кв. в центральній частині міста.
ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ БЮДЖЕТУ: 500 тис. грн.
Аналіз попередніх п’яти сесій за посиланнями:
ЗАГАЛЬНІ ВТРАТИ БЮДЖЕТУ за результатом шести сесій становлять орієнтовно 129 мільйонів 500 тисяч гривень.