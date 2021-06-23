Мільйоні втрати для Тернополя, – як працюють депутати на сесіях

Втрати бюджету Тернополя від земельних оборудок. СЕСІЯ №6.

«Сила Людей» продовжує аналізувати та оприлюднювати рішення Тернопільської міської ради 8-го скликання, які призвели до прямих втрат бюджету громади.

ЗАГАЛЬНІ ВТРАТИ БЮДЖЕТУ за результатом 6-ї сесії (28 травня 2021 р.) становлять орієнтовно шістнадцять ШІСНАДЦЯТЬ МІЛЬЙОНІВ ЧОТИРИСТА ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ.

А саме:

Рішення № 8/6/46

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні її цільового призначення за адресою вул. Поліська,8 гр. Дзюбі К.І.

Початково земельна ділянка площею 1200 м.кв. була надана безкоштовно в приватну власність «для ведення індивідуального садівництва». Тепер ж змінюється на комерційне призначення – на «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі».

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ БЮДЖЕТУ: 2,5 млн. грн.

Рішення № 8/6/47

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні її цільового призначення за адресою вул. Поліська,8 гр. Дзюбі К.І.

Початково земельна ділянка площею 1200 м.кв. була надана безкоштовно в приватну власність «для ведення індивідуального садівництва». Тепер ж змінюється на комерційне призначення – на «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі».

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ БЮДЖЕТУ: 2,5 млн. грн.

Рішення № 8/6/63

Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для обслуговування будівлі ресторанно-готельного комплексу за адресою вул.Б.Хмельницького,14а ТОВ «ПАРТНЕР-ОВЕРСІЗ

Заключний етап оборудки з виведення високовартісної земельної ділянки біля залізничного вокзалу з комунальної в приватну власність в обхід аукціону.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ БЮДЖЕТУ: 3 млн. грн.

Рішення № 8/6/65

Про надання дозволу на укладання договору земельного сервітуту за адресою вул. С.Будного ОК «Будного»

Один з заключних етапів оборудки з безкоштовного виведення земельної ділянки площею 0,3082 га (кад.номер 6110100000:13:007:0108) з комунальної в приватну власність в обхід аукціону. Спершу 4 земельні ділянки були безкоштовно надані приватним особам «для будівництва і обслуговування житлового будинку», а згодом об’єднані в одну зі зміною цільового призначення на «для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку».

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ БЮДЖЕТУ: 6,5 млн. грн.

Рішення № 8/6/72

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою вул. Проектна гр. Поворозник А. І.

Безкоштовне надання земельної ділянки «для будівництва індивідуального гаража» площею 100 м.кв.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ БЮДЖЕТУ: 200 тис. грн.

Рішення № 8/6/78

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні її цільового призначення за адресою вул. Спортивна гр. Касарді В.І.

Заключний етап оборудки з безкоштовного виведення земельної ділянки площею 0,0597 га з комунальної в приватну власність в обхід аукціону. Спершу 6 земельних ділянок площею 97-100 м.кв. кожна безкоштовно надані приватним особам «для будівництва індивідуальних гаражів», а згодом об’єднані в одну. Зараз ж цільове призначення землі міняється на комерційну – «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі – станції технічного обслуговування автомобілів».

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ БЮДЖЕТУ: 1 млн. грн.

Рішення № 8/6/82

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою вул. Хліборобна гр. Мороз М. С.

Перший етап з безкоштовного надання земельної ділянки «для будівництва індивідуального гаража» площею 100 м.кв.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ БЮДЖЕТУ: 200 тис. грн.

Рішення № 8/6/102

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою вул. Тролейбусна, 7а ТОВ «СЕРВІСАВТОТРАНС+»

Черговий етап оборудки по виведенню нерухомості площею 6 тис. м.кв. і землі площею 1,225 га з комунальної в приватну власність в обхід аукціону.

Детальніше про це ми писали за посиланням – http://sl.te.ua/?p=1760

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ БЮДЖЕТУ: 40 млн. грн. (вони були враховані в наших підрахунках втрат бюджету сесії №3).

Рішення № 8/6/105

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою вул.Родини Барвінських гр.Морозу В.І.

Перший етап з безкоштовного надання земельної ділянки «для будівництва індивідуального гаража» площею 100 м.кв. в центральній частині міста.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ БЮДЖЕТУ: 500 тис. грн.

Аналіз попередніх п’яти сесій за посиланнями:

ЗАГАЛЬНІ ВТРАТИ БЮДЖЕТУ за результатом шести сесій становлять орієнтовно 129 мільйонів 500 тисяч гривень. Сила Людей Тернополя