Тернопілля стало учасником всеукраїнського туристичного проекту «Місто за вікенд»

Місто Тернопіль та Тернопільська область взяли участь у всеукраїнському туристичному проекті, який допоможе популяризувати наш край та привабити в міста ще більше туристів і мандрівників.

Туристично-інформаційний центр міста Тернополя долучився до всеукраїнського проекту «Місто за вікенд», який був започаткований 1 березня 2021 року туристичним порталом UA.IGotoWorld.com. Усього в ньому взяло участь 35 міст, серед яких 5 з Тернопільщини : Тернопіль і Теребовлю представляли Туристично-інформаційні центри, а Бучач, Заліщики і Чортків – туристичний актив. Проект розповідає те як і де можна якісно відпочити в місті за вихідні. Для кожного населеного пункту, що бере участь у акції створено окремий розділ, де вказано вся важлива інформація для комфортної поїздки в місто на два-три дні.



Якщо Ви знайдете на карті позначку Тернопіль, то зможете дізнатись: рекомендації для туриста, перелік того що обов’язково потрібно зробити і побачити завітавши в Тернопіль, 10 локацій які варто відвідати в місті, тут можна ознайомитися з каталогом зі 170 пам’яток Тернополя і області, насолодитися яскравими фотографіями Файного міста. За допомогою посилань завантажити безкоштовний додаток і пройти один з трьох цікавих квестів, самостійно знайомлячись з Тернополем. А ще в розділі знаходяться переліки екскурсій на які Ви можете записатись, інформація про де поїсти і заночувати, що привезти з міста у якості сувеніру, що оглянути подорожуючи Тернопіллям та багато іншої цікавої і корисної інформації, яка стане в нагоді не лише туристам, а й жителям нашого Файного міста.

Всі текстові та фото матеріали для проекту «Місто за вікенд» зібрали та надали Туристично-інформаційні центри і громадські організації, була пророблена колосальна робота як представниками ТІЦів так і командою порталу UA.IGotoWorld.com. Все заради того щоб українці більше подорожували нашою неймовірно красивою і різнобарвною країною, а також дізналися про Туристично-інформаційні центри в яких є вся необхідна інформація для мандрівки містом. Адже, наприклад, в Тернополі лише невелика кількість місцевих жителів відвідували і знають про існування Туристично-інформаційного центру міста Тернополя на вулиці Грушевського.

Тож знайомтесь, вивчайте і мандруйте Тернополем і Тернопіллям.

Марина Дашкевич