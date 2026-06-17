У трьох мікрорайонах Тернополя цілий день не буде гарячої води

У четвер, 18 червня, частина жителів Тернополя тимчасово залишиться без гарячого водопостачання через промивку водопровідних мереж.

Як повідомили у КП «Тернопільміськтеплокомуненерго», КП «Тернопільводоканал» проводитиме роботи з промивки мереж у мікрорайонах Дружба, Кутківці та Пронятин.

У зв’язку з цим гаряче водопостачання не здійснюватиметься до будинків, які отримують послугу від котелень на вулиці Просвіти, вулиці Дружби та провулку Цегельному.

Відновити подачу гарячої води планують 19 червня після завершення необхідних робіт.

У комунальному підприємстві перепрошують мешканців за тимчасові незручності.