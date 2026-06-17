Мужньо захищав Україну, – на війні загинув молодий захисник Віталій Соколік з Тернопільщини

На фронті загинув мешканець села Гніздичне Віталій Соколік, 1993 р.н., повідомляє збаразький міський голова Роман Полікровський. Воїн мужньо захищав Україну впродовж двох років, загинув 11 червня під час виконання бойового завдання на Сумщині.

Щиро співчуваємо рідним та близьким Героя. Нехай Господь допомагає зцілювати ваші душевні рани від невимовної втрати.

Зустріч траурного кортежу відбудеться у Сквері Героїв завтра, 18 червня, о 15 годині.

Кортеж буде рухатись через село Чернихівці.

Після спільної молитви у Сквері Героїв траурна колона попрямує у Гніздичне до рідної оселі нашого захисника, де відбудеться парастас.

Чин похорону – у п’ятницю, 19 червня, о 13 годині.

Просимо прийти і належно вшанувати відважного воїна, який віддав своє молоде життя за Українську волю і незалежність.