Унікальна «Абетка Файного міста» – особливий подарунок до Дня народження Тернополя

Особливий подарунок до Дня народження рідного міста підготували працівники інформаційно-бібліографічного відділу Тернопільської обласної бібліотеки для дітей. Це унікальна «Абетка Файного міста», яка в алфавітному порядку знайомить з найцікавішими «родзинками» Тернополя. Над створенням довідника працювали майже 4 місяці, прискіпливо обираючи матеріал до кожної літери. Тут ви знайдете ексклюзивну інформацію про засновника міста Яна Амора Тарновського, «підслухаєте» таємниці вулиці Валової, а також відкриєте для себе безліч яскравих постатей, явищ і атмосферних локацій міста Тернополя. Сподіваємось, у майбутньому нам вдасться презентувати «Абетку» більш широкій аудиторії. Наразі ж запрошуємо вас ознайомитись з електронною версією довідника, скориставшись посиланням https://odb.te.ua/4323.

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