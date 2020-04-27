Від завтра продовольчі магазини в Байковецькій ОТГ відновлюють звичний режим роботи

27 квітня відбулось позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Байковецької сільської ради.

Було прийнято рішення продовжити на території Байковецької сільської ради карантинні та протиепідемічні заходи до 11 травня 2020 року.

Дуже важлива інформація для суб’єктів господарювання, що здійснюють реалізацію продовольчих товарів та товарів першої необхідності, виробів медичного призначення та лікарських засобів. Їм з 28 квітня дозволено працювати згідно з основним режимом роботи, тобто за тим графіком, за яким вони діяли до введення карантину. Утім, вимоги всіх встановлених карантинних та протиепідемічних заходів залишаються незмінними – їх слід неухильно дотримуватись.