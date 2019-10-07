Як священики і миряни в Тернополі змагалися на турнірі з міні-футболу

5 жовтня у Тернополі стартував І Міжнародний турнір з футзалу «Суперкубок Опілля». 40 команд учасниць впродовж 2 днів зійдуться у протистоянні на 8 майданчиках міста. Як повідомляють організатори, метою змагань є вшанування пам’яті всіх захисників, які віддали своє життя за Україну.

Футбольна команда «Тавор», до якої увійшли священики та миряни УГКЦ, бере участь у змаганні і станом на сьогодні прибилася у наступний тур змагань.

«Ми зіграли два нелегкі матчі, – розповідає гравець команди «Тавор» о. Михайло Піняга. – Нині виграли у команди Державної служба України з надзвичайних ситуацій з рахунком 5:1, а у матчі з командою «Вставай сонце» здобули нічийний результат. Це дозволило нам пройти у наступне коло змагань».

Розпочиналися змагання з благословення отців та спільної молитви гравців. Оскільки матчі відбулися на 8 різних стадіонах, було залучено 8 священиків, які провели спільну молитву та благословили учасників. Так, на стадіоні Тернопільського національного економічного університету молитву провів о. Михайло Агрес, на стадіоні 16 школи – о. Михайло Ярема, на стадіоні «Динамо» – о. Михайло Янішевський, на стадіоні «Нового світу» – о. Олег Ворона, на міському стадіоні – о.-декан Роман Ваврух, на стадіоні 19 школи – о. Ярослав Онищук, на стадіоні 29 школи – о. Юстин зі згромадження отців-францишкан.

прес-служба архиєпархії